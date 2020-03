Los deportistas iraníes no se olvidan de sus compatriotas

En los últimos días, el luchador iraní en la modalidad libre, medallista de oro y plata en los Juegos Olímpicos, Komeil Qasemi, así como el campeón del mundo y olímpico, Rasul Jadem han distribuido productos sanitarios, como mascarillas, guantes y material desinfectante, en los hospitales de la norteña provincia de Guilán.

“Cuando decidí viajar a Guilán, algunas personas me aconsejaron abstenerme de ello debido a la propagación del coronavirus en aquella provincia, particularmente en las ciudades orientales, y aunque yo también me sentía temeroso decidí hacerlo, pues no quiero pensar únicamente en mí mismo”, escribió Qasemi en su cuenta personal.

Las ayudas de los campeones mundiales y olímpicos en la lucha contra el Covid-19 tuvieron eco en la Federación Internacional de Lucha (UWW), la cual publicó las fotos de Komeil Qasemi y Rasul Jadem en su cuenta oficial en Instagram y señaló: @komeilghasemi, campeón olímpico y miembro de la comisión de atletas de la UWW, junto con el campeón olímpico Rasoul Khadem visitaron las ciudades de la provincia de Guilán para proporcionar ayuda sanitaria a los médicos y enfermeras, así como nuevos equipos para luchar contra el Covid-19".

Previamente, el medallista de oro y bronce olímpico en la modalidad de lucha, Hassan Rahimi, también había distribuido algunos productos sanitarios en las zonas sureñas de Teherán, así como otras donaciones para los más necesitados residentes en las proximidades de la frontera que comparte Irán con Pakistán.

Por su parte, Seyed Yalal Hosseini, capitán del equipo de fútbol más popular de Irán, el Persépolis, y el ex jugador Ali Karimi, también han enviado ayudas sanitarias al pueblo de Guilán.

El número de fallecidos en Irán por el coronavirus causado por la neumonía de Wuhan se ha elevado este martes hasta los 988, mientras que la cifra de infectados se sitúa en 16.169, según informó el portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianush Yahanpur.

