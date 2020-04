Rusia advierte a EEUU sobre las consecuencias de no levantar las sanciones a Irán

"EEUU no está dispuesto a aliviar las sanciones impuestas a Irán. Ok, dejemos en paz las consideraciones humanitarias, pero en cualquier caso no resulta pragmático, teniendo en cuenta que el COVID-19 podría extenderse a los países vecinos y afectar a los 70 000 soldados estadounidenses desplegados en la región y a muchos otros civiles estadounidenses", tuiteó Ulyanov el lunes por la noche.

Asimismo, en otro tuit publicado también ayer, el político ruso insistió sobre la necesidad de que otros países se sumen al INSTEX, el mecanismo comercial establecido en 2019 para preservar las transacciones comerciales entre Irán y Europa, señalando: "Sería conveniente ampliar el número de estados participantes en el #INSTEX más allá de las fronteras de la #UE para el beneficio común. Si así se produce, las perspectivas de que Irán retorne al pleno cumplimiento del Plan Integral de Acción Conjunta serán mucho más viables”.

