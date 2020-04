Senador estadounidense critica las sanciones de Trump contra Irán

El senador advirtió que si la administración Trump mantiene sus políticas actuales contra Irán, será en parte responsable de la muerte de muchos inocentes.

Murphy es uno de los 10 senadores demócratas que el mes pasado escribió una carta instando a la administración Trump a garantizar que Irán y Venezuela pudieran importar equipos médicos y ayuda humanitaria para afrontar el brote del coronavirus.

“En la actualidad, nuestras sanciones no lo permiten. Si la propagación de la epidemia prosigue en Irán, provocará la muerte de personas inocentes, debido en parte a la política estadounidense, y eso no favorecerá a la seguridad nacional de EEUU”, declaró el martes a los periodistas.

“Recuerde: si no derrotamos ese virus allí, no podremos derrotarlo aquí, porque el coronavirus no conoce fronteras”, añadió.

En febrero del año pasado, Murphy se reunió con el canciller iraní Mohamad Yavad Zarif en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Después de la reunión, Trump tuiteó que ese encuentro suponía una violación de la Ley Logan.

