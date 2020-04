Cineasta iraní, designado entre los 10 mejores directores del Festival Internacional de Cannes

“¿Sabes algo sobre Omid? (Do you know anything about Omid?)”, segundo y último proyecto de Karimi, un director independiente, es uno de los 10 proyectos finales seleccionados en la sección “Cine del Mundo” (Cinéma du Monde)” del 73° Festival de Cannes 2020. Los directores de esos 10 proyectos acudirán al prestigioso certamen y participarán en talleres especializados, además de familiarizarse con el mundo profesional del cine.

La sección “Cine del Mundo” de Cannes” forma parte del Centro Nacional de Cine de Francia (CNC), el cual apoya diversos proyectos producidos fuera de Europa; su objetivo es establecer un puente entre proyectos, productores y distribuidores, así como escuelas de cine, para que cada año, los 10 mejores proyectos mundiales puedan producirse y sumarse al cine mundial.

Junto con el joven cineasta iraní, han sido seleccionados otros guionistas y directores de Egipto, Mozambique, Senegal, Brasil, República Dominicana, Kazajstán, Tailandia, Vietnam y Montenegro.

Hasta el momento, no está claro cuándo ni cómo se celebrará el 73° Festival de Cannes debido al brote del coronavirus. Sin embargo, la sección comercial del certamen, titulada Marché du Film, se realizará por internet del 22 al 26 de junio.

9490**1233