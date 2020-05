Nekounam quiere dirigir a Osasuna en un futuro

Nekounam lo tiene claro. “No es algo inesperado”, señaló a la pregunta sobre si le ha causado sorpresa aparecer en ese análisis. “Si trabajo bien y obtengo buenos resultados algún día puedo convertirme en el entrenador de Osasuna allí, y el resto depende de mí. La gente de allí siempre es amable conmigo, y el informe dice que la gente me ama y que puedo trabajar como muchos entrenadores extranjeros. Si lo merezco y trabajo lo suficiente, lo podré conseguir”.

A Nekounam le preguntan sobre si la afición tendría reparos en contar con un entrenador extranjero. El persa pone como ejemplo a Jan Urban. “No les importa a qué país perteneces. Tuvimos un entrenador que era de Polonia, jugó en Osasuna y fue un buen jugador y más tarde se convirtió en el entrenador de este equipo. La gente de allí ama a su equipo y quieren que tenga éxito. Lo apoyan mucho. Respetan a quien quiera que sea el entrenador. La gente sabe que el club no elige un entrenador que a la gente no le gusta. La gente de Pamplona me quiere, y si lo merezco, sucederá”.

RECUERDOS DE PAMPLONA



Su paso por Osasuna, en dos etapas, dejó huella. “He estado allí durante ocho años. La gente valora el comportamiento, la calidad del trabajo y la comunicación con las personas. Cuando me lesioné, ampliaron mi contrato. Primero fue por mi trabajo, pero estas cosas son muy importantes para ellos allí. La gente tenía confianza en mí. Creo que tienes que hablar con mi entrenador español en Osasuna, que ha estado allí durante dieciséis años y yo he sido uno de sus jugadores (en referencia a Sesma)”.



Nekounam explica que “la calidad del trabajo es importante” en su faceta de entrenador”. Le queda un paso para obtener el título de entrenador. “Intento aprender y trabajar bien. La forma y la comprensión del fútbol son más importantes que el título en sí”.

Fuente: diariodenavarra.es