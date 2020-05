El embajador sirio en Moscú afirma que la resistencia islámica no fracasará

“Agradecemos al fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini, la iniciativa de designar el último viernes del mes sagrado del Ramadán como el Día Mundial de Al-Quds”, declaró Riad Hadad en una conferencia de prensa conjunta con el embajador iraní en Moscú, Kazem Yalali, celebrada este martes por videoconferencia.

“El presidente de EEUU Donald Trump se considera a sí mismo como un imperialista que quiere determinar el destino de otros países, como si el pueblo palestino no existiera y quisiera vender la tierra Palestina”, añadió.

“Beit ul-Moqaddas (Jerusalén) no está en venta, y su significación no se limita a Palestina y su pueblo. La Mezquita Al-Aqsa es importante para todos los musulmanes, pues desde ella se produjo la Ascensión del Profeta del Islam (la paz sea con él), lo cual fue un gran milagro que permanecerá asociado a Beit ul-Moqaddas (Jerusalén)”, señaló.

Según el embajador sirio, la administración Trump no tiene en cuenta las realidades del mundo actual e ignora que ya no es como antes. Trump está tratando de que EEUU e Israel determinen el destino mundial, pero no será así, pues la resistencia islámica no se dejará aplastar por la guerra.

“El sistema unipolar mundial ya no existe y nos enfrentamos a una nueva realidad. Hay que aceptar que nuevos centros de poder, incluidos Rusia y China, han entrado en la escena política global”, concluyó.

En 1979, el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini, estableció que el último viernes del Ramadán (noveno mes del calendario islámico de la hégira lunar) se conmemoraría el Día Mundial de Al-Quds, e instó a la formación de un frente musulmán unido y firme para cristalizar los derechos de los oprimidos y luchar contra los opresores y sus políticas, hasta el colapso del colonialismo y la tiranía, para restablecer la seguridad y la paz en el mundo.

El Día Mundial de Al-Quds de este año culminará con un importante e histórico discurso del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Seyed Ali Jamenei, que se retransmitirá en directo a las 12:00 hora local por todas las cadenas de radio y televisión del país.

9490**1233