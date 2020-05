Rohani: Siempre apoyaremos a los oprimidos del mundo

Durante la reunión del Gabinete, Rohani recordó que el pueblo palestino soporta una gran presión y cada día EEUU trama una nueva conspiración contra los musulmanes y el pueblo palestino, y añadió: “No obstante, la voluntad de acero del pueblo palestino y su resistencia se mantendrán, y tarde o temprano este camino conducirá a la victoria final y celebraremos ese día tan importante”.

“Al-Quds no será olvidado. Al-Quds no permanecerá ocupado para siempre por los opresores. La tierra Palestina será liberada algún día. No aceptamos ni podemos soportar esta opresión y agresión de ninguna manera. Incluso hoy, este es el llamamiento más fuerte posible. Celebraremos Al-Quds, este día tan importante”, concluyó.

