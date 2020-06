Irán tomará las medidas oportunas en respuesta a la resolución de la Junta de Gobernadores de la AIEA

Kazem Gharibabadi tomó la palabra el último día de la reunión trimestral de la Junta de la Agencia y recordó que Irán es el país que coopera al mayor nivel con las inspecciones de la AIEA entre los Estados miembros. Si bien se han realizado anualmente más de 33 accesos adicionales a las instalaciones iraníes, las dos solicitudes de la AIEA despiertan preocupación por su ambigüedad, a pesar de que se están llevando a cabo conversaciones y esfuerzos al respecto, para impedir una crisis innecesaria, de forma completamente no constructiva y politizada.

La adopción de esa resolución dirigida a solicitar la cooperación de Irán con la AIEA, ignorando la cooperación existente, es profundamente decepcionante y desafortunada, añadió.

Se trata de una extravagancia, e Irán rechaza completamente cualquier extravagancia por parte de cualquier país u organización, reiteró, asegurando que la resolución no tiene nada que ver con las cuestiones técnicas, sino que simplemente es fruto de una agenda política y poco profesional.

Gharibabadi declaró que debemos unirnos frente aquellos que quieren destruir esa colaboración y logros por sus miopes concesiones políticas. La responsabilidad de la cooperación no puede ser asumida únicamente por Irán, y si eso es puesto en cuestión, todos deberán asumir las negativas consecuencias que se produzcan.

El enviado lamentó una vez más que la resolución haya sido presentada por países que tienen armas nucleares o que almacenan armas de destrucción masiva, y se preguntó si no es una burla de todas las normas y regulaciones internacionales de las que dichos países tendrían que preocuparse.

Por otro lado, esos tres países aún no han adoptado las medidas concretas y prácticas para cumplir con sus obligaciones según el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), y su inacción, junto con las medidas destructivas, ilegales y unilaterales del régimen de EEUU han llevado el futuro del acuerdo nuclear a un callejón sin salida. Si no pueden dar un paso para avanzar, ¡al menos no hagan la situación más complicada y difícil!

“La Junta de Gobernadores de la AIEA adoptó una resolución que insta a Irán a facilitar el acceso a 2 instalaciones especificadas por la Agencia”, había tuiteado el Representante Permanente de Rusia, Mikhail Ulyanov.

“Si bien enfatizamos la necesidad de que Teherán y la AIEA resuelvan ese problema sin demora, creemos que la resolución presentada puede ser contraproducente”, advirtió.

Según The Wall Street Journal, el E3 y EEUU apoyaron la resolución sobre Irán, aprobada con 25 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones.

La resolución critica a Irán por su supuesta falta de cooperación con las investigaciones de la AIEA. Esa es la primera resolución desde 2012 que se llama la atención a Irán.

El corresponsal del periódico estadounidense señaló en un tuit: “Justo después de anunciarse el resultado de la votación, el Reino Unido declaró que los ministros de Exteriores del E3 se reunirán el viernes para discutir sobre Irán y China. Las conversaciones se centrarán en la importancia de encontrar una solución diplomática para reducir las tensiones, responsabilizar a Irán por su actividad regional desestabilizadora y mantener la puerta abierta...”.

