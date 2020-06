Ex ministro iraní de Defensa: Estamos dispuestos a hablar con Riad sin condiciones previas

Dehqan efectuó esas declaraciones en una entrevista con la cadena Al-Yazeera, en la cual también se refirió a las actuales relaciones con los Emiratos Árabes Unidos (EAU), asegurando que últimamente han mejorado después de que modificaran su posición hacia Teherán.

**No negociaremos con Trump en absoluto

Dehqan subrayó por otro lado que Irán nunca se reunirá ni mantendrá negociaciones con el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, porque lo considera un criminal, no un presidente.

**Cualquier acción de Estados Unidos en el Golfo Pérsico no quedará sin respuesta

El ex ministro añadió que Irán no discutirá sobre su sistema de misiles ni sobre sus políticas regionales. El actual asesor militar del Líder Supremo advirtió asimismo que cualquier acción militar de Estados Unidos contra Irán en las aguas del Golfo Pérsico no quedará sin respuesta y recibirá una contundente respuesta.

**Riad debe reconocer su derrota en Yemen

Dehqan enfatizó que lo que está sucediendo actualmente en Yemen es un caos militar inútil del que Arabia Saudí es el principal responsable. Riad debe reconocer su derrota en la guerra y adoptar una nueva política, concluyó.

