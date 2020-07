La OEAI anuncia que construirá un cobertizo mayor con equipos más avanzados en el complejo de Natanz

En conversación con el corresponsal de IRNA, Kamalvandi se refirió al incidente ocurrido el pasado jueves en Natanz y las medidas adoptadas por la OEAI tras el suceso, asegurando que se ha informado a las autoridades pertinentes, y que obviamente se reconstruirá un cobertizo con mejores prestaciones y con equipos más avanzados.

Kamalvandi reiteró que Irán no interrumpirá los trabajos de enriquecimiento, y añadió: “El incidente puede demorar a medio plazo el desarrollo y producción de máquinas avanzadas, pero lo compensaremos con los esfuerzos incansables de los colegas de la organización, de forma que se mejoren las prestaciones. Nuestro personal está decidido a esforzarse al máximo en este sentido”.

Para la puesta en marcha de la instalación se priorizarán dos procesos: la reconstrucción de los cobertizos dañados y la dotación de mejores equipos para ampliar los trabajos, explicó..

El pasado 2 de julio, Kamalvandi, declaró que uno de los cobertizos actualmente en construcción en la zona abierta de la instalación de Natanz había resultado dañado como consecuencia de un accidente.

No obstante, no hubo víctimas ni se interrumpieron las operaciones habituales, añadió, rechazando que se hubiera producido cualquier contaminación nuclear a raíz del suceso, asegurando que la instalación no estaba operativa en aquel momento.

