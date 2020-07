Irán asegura que EEUU está mintiendo y desestima la presunta violación del embargo de armas de la ONU

Abbas Musavi respondía así a las afirmaciones del Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, el cual había manifestado que EEUU habría confiscado un buque iraní que transportaba armas al Yemen.

Tras rechazar esas afirmaciones, el portavoz reiteró que mentir y difundir odio forma parte de la habitual política exterior de EEUU.

Washington cree en vano que puede así allanar el terreno para mantener la “máxima presión” sobre Irán tratando inútilmente de extender el embargo de armas de la ONU que expirará a mediados de octubre.

En la última sesión del 30 de junio, todos los países miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto EEUU, expresaron su incondicional apoyo al acuerdo nuclear de julio de 2015, firmado por Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia, China más Alemania). No obstante, EEUU ya no forma parte del acuerdo tras retirarse unilateralmente del mismo en mayo de 2018.

Musavi denunció asimismo el bloqueo impuesto desde hace cinco años contra el pueblo yemení por parte de EEUU y Arabia Saudí que ha causado la muerte de miles de niños, jóvenes y ancianos, señalando que Washington recurre a formular acusaciones falsas contra otros para solapar su responsabilidad por el inhumano comportamiento y los crímenes cometidos.

Arabia Saudí, con la ayuda de otros nueve países árabes, excepto Omán, ha estado atacando masivamente al Yemen desde el 26 de marzo de 2015 con el fin de reinstaurar al poder al presidente dimitido e impedir que las fuerzas revolucionarias yemeníes tomen el poder.

