Para Irán es indistinto Biden o Trump, afirma Vaezi

"Irán no tiene intención de establecer relaciones con Estados Unidos", añadió Mahmud Vaezi durante una entrevista televisiva mantenida el sábado.

El director de la Oficina del presidente se refirió al Plan Integral de Acción Conjunta y a la retirada de EEUU del mismo, señalando: "No confiamos en EEUU. Y ya no confiamos en Europa. Nuestro acuerdo estaba basado en proteger nuestros intereses, y mientras no se garanticen, nosotros tampoco cumpliremos [con nuestras obligaciones]. Si negociamos con cualquier país, nuestro principio se fundamenta en los intereses [de Irán]".

Según Vaezi, los países europeos están interesados ​​en preservar el acuerdo nuclear iraní firmado en 2015; pero hoy, presionados por Estados Unidos, no pueden mantenerse comprometidos con el pacto.

"Los europeos han demostrado que no se sustentan en ningún principio,… intentan ganar tiempo hasta que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos", indicó.

En este sentido, se refirió a la carta enviada el año pasado por el presidente Rohani a los restantes firmantes del JCPOA en la cual había insistido que Irán debía beneficiarse eficazmente del Plan Integral, pues de no ser así, la República Islámica adoptaría medidas.

Nuestros enemigos persiguen crear disturbios en el país y el aislamiento de Irán; y como hasta el momento no han logrado sus objetivos, a través de diversos métodos, como la imposición de sanciones, están indignados, afirmó.

En otra parte de sus declaraciones, Vaezi informó que las negociaciones entre Teherán y Seúl sobre el dinero iraní bloqueado en Corea del Sur están en marcha, pero si no se producen resultados, la República Islámica tomará medidas legales.

