Cancillería china: Pequín concede una gran importancia al desarrollo de las relaciones con Irán

"Irán es uno de los países amigos de China, por lo que Teherán y Pequín mantendrán sus intercambios y cooperación habituales en el marco de su relación fraterna", destacó Hua Chunying en conferencia de prensa celebrada el lunes.

Y al ser preguntado sobre la información del periódico estadounidense The New York Times, que aseguraba disponer el borrador del documento de cooperación económica y de seguridad entre Irán y China, y que, según se indica "la influencia china se ampliará en áreas relacionadas con Irán", respondió: "No tengo información sobre esa cuestión es especifico".

Cabe destacar que el portavoz de la Cancillería de la República Islámica, Seyyed Abbas Musavi enfatizó este lunes que los ataques contra el documento de cooperación a 25 años alcanzado entre Irán y China provienen del extranjero y que las acciones de los grupos antirrevolucionarios resultan evidentes para todos.

