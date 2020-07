"La administración estadounidenses intenta prorrogar el embargo de armas a Irán, pero no tendrá éxito", aseguró el general de brigada Amir Hatami.

Asimismo, calificó esa petición de Washington como "excesiva y provocadora".

"Los países del mundo no aceptarán esa exigencia y no apoyarán a EEUU", añadió, afirmando que el gobierno estadounidense no logrará prorrogar el embargo de armas que expira el próximo 18 de octubre.

