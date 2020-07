Ardebil, IRNA- El cortometraje iraní “Las pesadas sombras del cuervo” (The Heavy Shadows of the Crow), dirigido por Behnam Asadolahi, se proyectará en el 24º Festival de Cine Avanca que se celebrará próximamente en Portugal.

La obra iraní, que con anterioridad ya fue proyectada en numerosos festivales nacionales e internacionales, incluidos Filmsaaz (La India), Gatfest (Jamaica), Start (Azerbaiyán), trata sobre la guerra y la paz, El Festival Avanca, que indaga sobre las perspectivas en la producción contemporánea de cine, televisión, video y multimedia, es también un espacio para celebrar talleres creativos. El 24º Festival de Cine Avanca se celebrará del 22 al 26 de julio.