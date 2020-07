El regreso de los surcoreanos al mercado iraní no será fácil

En declaraciones a IRNA sobre los motivos por los cuales Corea del Sur no paga su deuda de siete mil millones de dólares a Irán, Seyyed Yalal Sadatián lamentó que en términos políticos, el país asiático no es tan independiente sino que se encuentra bajo la presión de EEUU.

"Los surcoreanos afirman que no pueden pagar sus deudas a Irán por las sanciones y, por ello se niegan a pagarlas", añadió.

Asimismo, recordó que antes de las sanciones, Teherán y Seúl mantenían estrechas y amistosas relaciones especialmente en el ámbito económico; sin embargo, las presiones de la administración Trump llevaron a Corea del Sur a cerrar los ojos ante la rentable cooperación con Irán y las relaciones entre ambos estados se redujeron significativamente.

En este sentido, se refirió a las presiones también de EEUU a otros países como Turquía y China para que interrumpieran su cooperación con Irán, afirmando que aunque esas presiones tuvieron cierto efecto en sus lazos económicos con la República Islámica, no lograron interrumpirlos como hizo Corea del Sur, pues políticamente son independientes.

"Creo que si los surcoreanos fueran independientes no desearían perder el mercado iraní. Sin embargo, su comportamiento actual tendrá consecuencias en el futuro y su regreso al mercado iraní no será fácil, pues Teherán priorizará las relaciones con aquellos que no nos dejaron a solas durante los tiempos difíciles", concluyó el analista en asuntos de política exterior.

