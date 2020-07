Irán: Estados Unidos no es honesto ni de palabras ni de hechos

Musavi insistió que Irán considera que Estados Unidos no es honrado y que su presencia solo representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad en la región, especialmente en Afganistán.

Rechazando cualquier intervención extranjera reafirmó que las conversaciones entre los afganos deberían centrarse en el propio gobierno afgano.

Por otro lado, felicitando los dos próximos del Eid al-Adha y el Día de Arafat, Musavi recordó el aniversario de la Operación Mersad, cuando el grupo terrorista Muyahedin-e Jalq (MKO, por sus siglas en inglés) atacó a Irán desde Iraq en 1988, siendo derrotados por completo.

En la actualidad, los miembros del MKO son viejos y débiles, pero entonces eran jóvenes y contaban con equipos militares avanzados, además de gozar del apoyo extranjero; aunque fracasaron, explicó, añadiendo que los iraníes detestan al MKO y nunca olvidarán su traición.

Respecto a los últimos acontecimientos diplomáticos señaló que el canciller iraní Mohamad Yavad Zarif viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso y también habló con el presidente Vladimir Putin durante una hora sobre las preocupaciones en materia de seguridad en la región.

Zarif realizó asimismo una breve y fructífera visita a Iraq y al Kurdistán iraquí, lo que condujo a que posteriormente el primer ministro iraquí Mustafa al-Kazemi viajara a Irán, dijo Musavi.

El portavoz manifestó también que el viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Políticos, Seyed Abás Araqchi, realizó un viaje a Afganistán para reunirse con sus autoridades y participar en una conferencia.

Musavi lamentó que después de sus fracasos en Afganistán y en la región, Estados Unidos comenzara a hablar con algunos grupos para salvarse. Pero sus esfuerzos no se basan en la buena fe o en ayudar al proceso de paz en Afganistán.

En relación a las recientes maniobras amenazantes llevadas a cabo por aviones de combate estadounidenses contra un avión civil iraní, Musavi condenó que Estados Unidos esté realizando actos facinerosos.

Han practicado desde la piratería marítima hasta la piratería aérea. Estados Unidos amenazó peligrosamente al avión iraní, un acto contrario a las regulaciones internacionales, señaló, añadiendo que Teherán ha impulsado una serie de medidas, con la participación del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y la Organización de Aviación Civil de Irán, destinadas a lograr que Washington se arrepienta.

Irán ha comenzado el proceso a través de su representante ante la ONU, dijo, asegurando que se dará una respuesta proporcional a la medida hostil de Estados Unidos.

Respecto a las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de que Estados Unidos se asegurará de extender el embargo de armas a Irán, Musavi indicó que efectivamente Estados Unidos no escatimará esfuerzos para intentarlo: Ha presionado a todos los países, tanto a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) como los de la región. Y también está presionando a los miembros permanentes y no permanentes del CSNU.

No obstante, Irán ha hecho saber a sus amigos y a los miembros del CSNU que resulta inaceptable que Teherán sea privado de los derechos reflejados en la Resolución 2231.

Es muy poco probable que EEUU tenga éxito y las posibilidades de que cualquier país sucumba a las demandas ilegales e intimidatorias de EEUU parecen muy remotas, afirmó.

La Cancillería iraní confía que Washington ceda a sus esfuerzos inútiles, y reitera que Irán seguirá logrando sus derechos legales y legítimos.

Respecto a la evaluación de Teherán sobre el plan de los demócratas para ganar las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, apuntó que se trata de un problema interno estadounidense y no incumbe directamente a Irán.

Irán ha experimentado todos los gobiernos de Estados Unidos con diferentes enfoques; pero los iraníes tienen una memoria fuerte y recuerdan que tanto las administraciones demócratas como republicanas se han mostrado hostiles hacia Irán, dijo.

No importa lo que digan los candidatos presidenciales durante su campaña. Irán no cuenta con quién asuma el cargo en la Casa Blanca. Lo importante son sus hechos tras tomar posesión del cargo, afirmó.

En respuesta a una pregunta sobre qué medidas se han tomado para que Francia no desvele la información de la caja negra del avión ucraniano derribado accidentalmente cerca de Teherán a mediados de enero (después de que Estados Unidos aumentara las tensiones asesinando al general Qasem Soleimani), Musavi explicó que Francia tiene la tecnología necesaria para realizar los trabajos de desciframiento y que deberían hacerlo en presencia de los representantes de los países involucrados en el incidente, y que es poco probable que presente públicamente esos informes.

Sobre el mensaje que Zarif transmitió a Putin explicó que el viaje ya había sido previsto con anterioridad y, como se vio, Zarif no estaba en Teherán cuando el primer ministro de Iraq viajó a Irán.

Teherán y Moscú mantienen consultas constantemente, pero en la situación actual el viaje se hizo imprescindible para trasladar el mensaje de Rohani a Putin.

Una parte de las conversaciones trató sobre las presiones de EEUU que pretende extender el embargo de armas a Irán, y también se abordó la renovación del acuerdo a 20 años entre Teherán y Moscú, expuso, añadiendo que el acuerdo inicialmente era a 10 años y posteriormente se renovó en dos ocasiones, cada una por cinco años.

El acuerdo ha sido el más largo que han firmado Irán y Rusia, y probablemente se renovará con algunas enmiendas, dijo Musavi.

En otra parte de sus declaraciones reiteró que Irán ha comunicado a diferentes países que la región y los vecinos son una prioridad para Irán, y algunos países han expresado su disposición a estrechar las relaciones, y si esto se produce, Teherán está dispuesto a actuar de buena fe.

Por otra parte, aconsejó al gobierno de Corea del Sur que libere los activos iraníes retenidos, diciendo que su obstrucción contrasta con los lazos amistosos y tradicionales existentes entre los dos países y que Seúl no debería tomar en consideración la voluntad de un tercero como criterio.

Su excusan en que las sanciones y presiones estadounidenses les impiden pagar los activos de Irán, lo cual es inaceptable, insistió Musavi añadiendo que la República Islámica confía que el Gobierno de Seúl cumpla sus compromisos.

Si afirman que son independientes, deberán demostrar a los iraníes que no se sienten intimidados por un tercero y que liberarán los activos congelados.

“No interferiremos en las relaciones de otros países, pero les pedimos que liberen nuestros activos que necesitamos para combatir el coronavirus sin la intervención de un tercer país (en referencia a Estados Unidos)”, reivindicó.

Y en respuesta a las recientes afirmaciones del primer ministro israelí Benyamin Netanyahu de que no permitiría que Irán mantenga una presencia militar en Siria, manifestó que Irán no tiene fuerzas militares en aquel país y no desea tenerla. Nuestra presencia en Siria se produjo a solicitud del gobierno legítimo y legal sirio. Se trata de una presencia de asesoramiento, reiteró.

Musavi concluyó afirmando que la existencia del régimen sionista sí es ilegítima e ilegal, tanto para Irán como para muchos países de la región. Luego, no están en condiciones de hablar sobre la presencia de Irán en cualquier lugar.

9490**1233

Síganos en Twitter @irna_es