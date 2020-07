El universitario más viejo de Irán inspira a los jóvenes del país

Nacido en la ciudad noroccidental iraní de Tabriz, Mustafa se licenció en la Universidad de Ferdosi de Mashhahd, y actualmente está cursando el tercer semestre de la maestría.

Jubilado de la Compañía de Ferrocarriles de la República Islámica de Irán (IRIR) desde hace 40 años aconseja a los jóvenes que nunca renuncien a progresar y mejorar.

"No puedo, no sé o no es posible" son palabras que no deberían salir de la boca de nadie, pues el ser humano y en especial los jóvenes son capaces de conseguir todo lo que se propongan, insiste.

Actualmente, alrededor de 3,7 millones de alumnos estudian en las universidades de Irán, de los cuales más de la mitad son mujeres.

