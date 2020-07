Rohani tacha de "terrorismo aéreo" la  puesta en riesgo la vida de los pasajeros del avión iraní

En declaraciones efectuadas durante la reunión del gabinete celebrada en Teherán, el mandatario subrayó que a pesar de las conspiraciones de los enemigos dirigidas a perjudicar la economía de la República Islámica, las bases del país, su sistema y el marco económico, así como el bienestar del pueblo están bien administrados.

El jefe de Ejecutivo persa se refirió al incremento del 10% en la producción de acero y del 40% en la de aluminio con respecto al año anterior, resaltando: "La producción ha aumentado en todas nuestras industrias básicas, lo que significa que el enemigo no ha podido bloquear nuestras grandes fábricas, e incluso están trabajando más que el año pasado".

Rohani afirmó que en las últimas semanas el enemigo ha tomado otras vías, y advirtió: "Otra estrategia del enemigo es provocar divisiones en el país. A principios de este año, a pesar de la propagación del coronavirus, el enemigo instigó las discordias entre las ramas del Gobierno, pero superamos esta conspiración también".

“Les decimos a los líderes de la Casa Blanca que no tienen otra vía que no sea el cumplimiento de la ley, el acuerdo, las reglas y la compensación por los daños causados a nuestro pueblo […]. Si creéis que el pueblo iraní se rendirá ante vuestras presiones y trabas, estáis equivocados. Si creéis que renunciaremos a nuestros derechos, no será así ", insistió el presidente, asegurando que la nación iraní jamás claudicará.

