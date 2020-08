“Close-up”, de Kiarostami, designada una de las 25 mejores películas de la historia del cine

Teherán, IRNA- La película “Close-up”, dirigida por el desaparecido Abás Kiarostami, ha sido clasificada una las 25 mejores películas de habla no inglesa en la historia del cine según la revista británica Far Out.

Far Out ha publicado una selección de las mejores y más influyentes películas de habla no inglesa en la historia del séptimo arte. Y entre las 25 obras maestras de todo el mundo ha incluido la película del gran director iraní Kiarostami. La revista británica explicó así su decisión: Abás Kiarostami, el mayor cineasta iraní de la Nueva Ola en la categoría de drama documental elimina la frontera entre ficción y realidad. En su trabajo de trans-ficción, Kiarostami examina los roles que cada uno de nosotros desempeña en la vida con el mimo de un cirujano y la delicadeza de un poeta. “Close-up” está basada en hechos reales y cuenta la trágica historia de Hosein Sabzian, un ambicioso cineasta desempleado. La película, rodada en1989, cuenta la vida real de Hosein Sabzian, que se presenta como un conocido director. “Close-up” ha sido proyectada en numerosos festivales internacionales, como Berlín, Shanghái, Busan, Tirana, Dhaka, Rotterdam o Buenos Aires. “Close-up” le otorgó a Kiarostami el premio al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Dunkerque en 2012. Y con esta película, Kiarostami dio un nuevo paso en su fama en Irán y en el resto del mundo. En 2012, la obra también fue incluida en la lista de las 50 mejores películas de la historia del cine, según el periódico británico “Sight and Sound”. 9490**1233 Síganos en Twitter @irna_es