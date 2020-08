El responsable de política exterior de la UE afirma que EEUU no tiene derecho a aplicar el mecanismo de activación de sanciones contra Irán

Borrell señaló en un comunicado que “tal como he recordado en reiteradas ocasiones, EEUU abandonó unilateralmente su pertenencia al JCPOA tras la firma de un Memorando presidencial el 8 de mayo de 2018, y posteriormente no ha participado en ninguna actividad relacionada con el JCPOA. Por lo tanto, no puede ser considerado un Estado miembro del JCPOA a efectos de las posibles sanciones previstas en la resolución”.

Y añadió: “Como coordinador de la Comisión Mixta del JCPOA seguiré haciendo todo lo posible por garantizar la preservación y la plena aplicación del JCPOA por parte de todos. El JCPOA sigue siendo un pilar clave en la arquitectura mundial de no proliferación que además contribuye a la seguridad regional”.

