Teherán, IRNA- La película iraní “Las mujeres que corrieron con los lobos” (Women Who Run with the Wolves), dirigida por Amir Athar Soheili, ha sido nominada al premio como mejor largometraje del Festival Internacional de Cine de Musulmanes que se celebrará en Australia.

Esa nueva proyección supondrá su 12ª aparición mundial. La actriz iraní Laya Zanganeh ya fue premiada anteriormente por su papel en la película durante la celebración del Festival de los Días de Cine Italiano. La película también participó en el Festival de Cine Universal en el estado de Kansas, en Estados Unidos. La historia de “Las mujeres que corrieron con los lobos” se desarrolla en un ambiente bélico y puede describirse como un drama romántico. 9490**1233 Síganos en Twitter @irna_es