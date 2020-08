Jatibzade: La mayoría de las inspecciones y accesos de la AIEA se han realizado en Irán

En su primera conferencia de prensa con los medios de comunicación celebrada este lunes, el portavoz se refirió también a los intercambios comerciales entre Irán y Venezuela: “Las relaciones Teherán-Caracas están basadas en los intereses de ambos países y no conciernen a ningún otro país. Nuestras relaciones se han fortalecido en los últimos años y eso ha molestado a Estados Unidos debido a su independencia”.

En respuesta a una pregunta sobre la visita a Teherán del director general de la AIEA, Rafael Grossi, y si estaba relacionada con el mecanismo de resolución de disputas, Jatibzade declaró: “Tal como se indicaba en la declaración de Irán tras la medida adoptada por EEUU, si el mecanismo de resolución de disputas significa la aplicación del Snapback se trata de una mentira que Estados Unidos se acaba de inventar, porque esta palabra no figura en la resolución 2231 del CSNU”.

Además, aseguró que no habrá problemas entre Irán y la AIEA mientras la Agencia actúe de manera independiente, imparcial y alejada de presiones políticas o de terceros.

Jatibzade advirtió por otro lado sobre la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a la región y se preguntó si en la historia de las relaciones internacionales existía un país tan aislado como Estados Unidos, que no podía recabar el apoyo de ningún país. Por eso, no existe preocupación sobre un supuesto consenso contra Irán, ya que Estados Unidos no podrá formar un consenso ni siquiera en su casa.

Respecto a la normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y el régimen de Israel el portavoz de Exteriores indicó que se trata de una “herida” para el mundo islámico. EAU ha errado por completo sus cálculos, y si cree que así debilitaría el Frente de Resistencia, debe saber que éste se fortalecerá cada día más, concluyó.

