Las pruebas presentadas por Trump para la reimposición de las sanciones armamentísticas carecen de fundamentos legales

En declaraciones efectuadas este miércoles a la prensa, Mahmud Vaezi se refirió a las medidas estadounidenses adoptadas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para la reimposición de los embargos a Irán, señalando que ese tema podría ser examinado en términos legales, políticos o internacionales, pero lo más importante es el aspecto legal.

"Cualquier medida dirigida al CSNU o las instancias internacionales debe contar con un fundamento legal", recordó Vaezi, subrayando que los juristas de Irán, Europa y de todos los países del mundo, incluidos los de EEUU, reconocen que las pruebas presentadas por el actual gobierno norteamericano al Consejo carecen de toda legitimidad.

El alto diplomático persa recordó la salida unilateral de EEUU del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) el 8 de mayo de 2018, razón por la cual Washington no puede referirse al pacto o la resolución 2231 simplemente porque durante cierto tiempo formó parte del G5+1 o porque su nombre figura en la mencionada resolución.

En este sentido, se refirió a la 16ª reunión de la Comisión Conjunta sobre el acuerdo nuclear celebrada el martes en Austria, destacando que también allí, los restantes firmantes del pacto declararon unánimemente que las pruebas estadounidenses no eran aceptables en absoluto, pues EEUU ya no es miembro del mismo y no tiene ningún derecho a utilizar el mecanismo Snapback contra Irán.

"El Sr. Trump piensa que en asuntos políticos y legales también puede actuar con intimidaciones o presiones políticas", ironizó Vaezi, asegurando que sus esfuerzos resultarán fallidos.

