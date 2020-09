Jefe de la judicatura: Estados Unidos y Europa apoyan a los narcotraficantes

En su intervención durante la reunión sobre la revisión del combate contra las drogas, Raisi insistió que el problema de los estupefacientes es uno de los prioritarios del país, y su tratamiento requiere la firme determinación de los altos mandos.

El presidente del Poder Judicial subrayó asimismo la necesidad de intensificar la lucha contra el narcotráfico, afirmando: "En un mundo en el que EEUU y algunos países europeos apoyan el cultivo de la amapola (opio) y los narcotraficantes operan bajo el paraguas de la flota estadounidense, no deberíamos esperar nada de la ayuda exterior en esa lucha".

El apoyo de los organismos internacionales a Irán en la lucha contra los estupefacientes no va más allá de meras palabras y la entrega de medallas, pero no tienen la firme determinación de erradicar esa lacra ni abordar el problema de la adicción, criticó Raiesi, concluyendo que no es ningún secreto que Irán mantiene el enfoque más honesto sobre esa cuestión.

Hasta la fecha, Irán ha sufrido 385 mil mártires y más de 12 mil heridos, víctimas de la lucha contra el narcotráfico, según fuentes policiales.

