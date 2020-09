Director de la OEAI: La AIEA no ha solicitado ninguna otra inspección a las instalaciones iraníes

Ali Akbar Salehi se refirió el sábado a la actual cooperación entre Irán y la AIEA, insistiendo: "Nuestro comportamiento está basado en las reglas establecidas por el sistema gobernante vigente y no podemos violar estos principios".

En este sentido, recordó que uno de esos principios es la fiel adhesión a los compromisos que la república Islámica ha adquirido, afirmando: "En algunos casos no asumimos ciertas peticiones, por lo que naturalmente, no incumplimos ningún compromiso porque no lo habíamos adquirido; pero cuando nos comprometemos, lo cumplimos".

Teherán jamás ha manifestado a la AIEA que no permitiría la entrada de sus inspectores, reiteró Salehi.

Si la AIEA, de acuerdo con sus obligaciones, expresa una solicitud a Irán, no tendremos ningún problema en satisfacerla; eso sí, sus demandas deben circunscribirse en el contexto del Acuerdo de Salvaguardas o el Protocolo Adicional y deben ser sólidas, razonables y justificadas, subrayó el responsable iraní.

Irán ha demostrado que es un país que cumple sus compromisos, no como Estados Unidos que no cumple ninguna de sus promesas, concluyó Salehi.

9408**1233

