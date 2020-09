Director de la OEAI: La AIEA no solicita ninguna otra inspección a las instalaciones iraníes

Ali Akbar Salehi, se refirió el sábado a la cooperación entre Irán y la AIEA, insistiendo: "El comportamiento de Irán se basa en las reglas establecidas por el sistema gobernante y no podemos violar estos principios".

En este sentido, añadió que uno de los principios de la República Islámica es la adhesión a los compromisos que ha aceptado, afirmando: "En algunos casos, no creamos una obligación para el país y, naturalmente, no cumplimos ninguna restricción porque no hemos comprometidos, pero cuando nos comprometemos, lo cumplimos".

Teherán nunca le dijo a la AIEA que no permitiría la entrada de inspectores, reiteró Salehi.

Si la AIEA, Irán de acuerdo con sus compromisos, tiene una solicitud de Irán, no tendremos ningún problema en hacerlo; es decir, sus demandas deben estar en el contexto del Acuerdo de Salvaguardas o el Protocolo Adicional y deben ser consideradas sólidas, razonables y justificadas, subrayó el funcionario iraní.

Irán ha demostrado que es un país comprometido y no es como Estados Unidos que no cumple ninguna de sus promesas, concluyó Salehi.

