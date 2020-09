Irán: La reclamación de EEUU de reimponer las sanciones no tiene ningún efecto legal

En respuesta a una carta de EEUU, ninguno de los miembros del Consejo de Seguridad aceptó la petición de ese país deiniciar un proceso para reinstaurar las sanciones. Más bien, a través de cartas individuales o conjuntas dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad, 13 países miembros del Consejo rechazaron inequívocamente la legitimidad de esa carta, escribió Mayid Tajt-e Ravanchi.

Y añadió: "La abrumadora mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad también expresaron opiniones similares en la reunión del Consejo del 25 de agosto de 2020, durante la cual, el Presidente del Consejo, en respuesta a las preguntas que se le plantearon sobre el tema, afirmó: Habiendo consultado con los miembros y tras recibir cartas de muchos países miembros, para mí está claro que hay un miembro que tiene una posición particular sobre el tema, mientras que hay un número significativo de miembros que tienen opiniones contrarias. En mi opinión, no hay consenso en el Consejo, por lo que el Presidente no está en condiciones de tomar nuevas medidas".

De acuerdo con la resolución 2231 (2015), el derecho a iniciar un proceso para restablecer las sanciones del CSNU está reservado únicamente para “los Estados participantes del PlanIntegral de Acción Conjunta (JCPOA) ”, y los miembros del Consejo de Seguridad, a través de sus cartas y declaraciones antes mencionadas, también han dejado claro que, tras su retirada del mismo, EEUU ya no “participa del JCPOA”, por lo que no tiene derecho a iniciar el proceso en cuestión y, en consecuencia, su carta no tiene efecto legal ni ahora ni en el futuro, añadió el diplomático iraní.

Asimismo, se refirió a la carta del 20 de agosto de 2020 de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Coordinadora también de la Comisión Conjunta del JCPOA, en la cual se afirmaba:“Como he recordado repetidamente, EEUU cesó unilateralmente su participación en el JCPOA mediante unmemorando presidencial el 8 de mayo de 2018, y posteriormente no ha participado en ninguna actividad relacionada con el pacto. Por lo tanto, no puede ser considerado un Estado participante en el JCPOA ni adoptarmedidas para una posible reimposición de las sanciones del CSNU".

Tajt-e Ravanchi mencionó igualmente la declaración de lareunión de la Comisión Conjunta del JCPOA celebrada el 1 de septiembre de 2020, según la cual los participantes volvieron a confirmar que EEUU no es miembro del acuerdo firmado en 2015 entre Irán y el G 5+1, por lo que no puede iniciar el proceso de reimposición de las antiguas sanciones de la ONU.

"Dado que el objetivo declarado de EEUU es arruinar por completo el JCPOA y, con ese fin, su estrategia consiste en crear una maraña legal mediante la presentación de interpretaciones arbitrarias unilaterales y argumentos pseudojurídicos, la República Islámica de Irán confía en que los miembros del Consejo de Seguridad rechacen, una vez más, los persistentes intentos de Estados Unidos por abusar del Consejo de Seguridad, socavando así la autoridad y credibilidad del Consejo y las Naciones Unidas", concluyó el embajador.

**1233