Qalibaf: La Comisión de Seguridad Nacional debe presentar al parlamento una acción recíproca contra las acciones de EEUU

“El enemigo no logró lo que quería por la autoridad y resistencia del pueblo iraní, pero no debemos alegrarnos de estas derrotas legales y políticas de Estados Unidos y no debemos olvidar que nuestro enemigo irá fortaleciendo paso a paso las sanciones y dará una nueva forma al sistema de sanciones”, dijo en la sesión abierta del Parlamento.

“La experiencia muestra que cada vez que actuamos pasivamente contra acciones hostiles de EEUU, aumentan las medidas restrictivas contra el pueblo, por lo que es necesario tomar medidas más razonables y efectivas para evitar el aumento de la presión sobre el pueblo”, dijo.

Añadió que a Irán no le importa quién gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos, señalando que lo más importante es que no van a cambiar el rumbo anti iraní.

