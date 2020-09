Faranguis, un símbolo de la resistencia de las mujeres iraníes

A la edad de 18 años, Faranguis Heidarpur, con su inigualable coraje, mató a un oficial iraquí invasor y apresó a otro baasista, manifestando así una clara imagen del coraje de la mujer iraní al resto del mundo.

Faranguis nació en Gursefid, una aldea de Guilán-e-Qarb ubicada en la provincia fronteriza de Kermanshah. Ahí creció, se casó y vive actualmente como ganadera.

En una entrevista exclusiva con IRNA con motivo del 40º aniversario de la Defensa Sagrada, Faranguis explicó que la tarde del 25 de septiembre de 1980, tropas del ejército iraquí tomaron la ciudad de Qasr-e Shirin y llegaron hasta la aldea de Gursefid a 10 km de Guilán-e Qarb. La indefensa población, sorprendida por este repentino ataque, no tuvo más remedio que refugiarse en las montañas que rodean las aldeas de Dar balut, Owzin y Gursefid.

Sin embargo, añadió Faranguis, al día siguiente, gracias a la resistencia del pueblo de Guilán-e Qarb, el ejército enemigo se vio obligado a retirarse hasta 10 km de la ciudad, apostado en los alrededores de Sefidgur, donde muchos equipos y armamentos de los agresores fueron destruidos tras la valiente pericia del piloto mártir Ali Akbar Shirudi.

“El día 27 vi un enfrentamiento entre las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la República Islámica (CGRI) y los ocupantes de un Jeep baasista”, continuó la mujer iraní señalando: "Me di cuenta de que aún quedaban algunos miembros de las fuerzas iraquíes en los lados del río, y accidentalmente me encontré con dos soldados armados; además del sentimiento de patriotismo y en defensa de mi país frente a la agresión, y dado que algunos de mis familiares habían caído mártires en Qasr-e Shirin hacía unos días, anímicamente no me encontraba bien, razón por la cual ataqué de inmediato a un oficial baasista con un hacha que había traído de casa de mi padre para cortar leña y lo maté. Al observar la escena, el otro militar levantó las manos en señal de rendición. En ese momento, con la gracia de Dios, logré apresarlo y unos minutos después lo entregué, junto con su armamento y munición a los hermanos del CGRI".

"Ese día no sentí miedo cuando me enfrenté al enemigo iraquí. Había aprendido que hay que combatir al enemigo y por eso luché con el único utensilio que disponía en aquel momento, que era el hacha de mi padre", recordó.

Faranguis insiste que siempre se sentirá orgullosa de defender el Irán Islámico ante cualquier agresor; y si, de nuevo, los enemigos miran nuestra tierra con ojos codiciosos, seguirá siendo la misma leona iraní, defendiendo el país hasta la última gota de su sangre.

Y tras elogiar al Líder Supremo de la Revolución, a los comandantes y autoridades civiles y militares, subrayó: “Me siento orgullosa de ser una veterana".

El hacha de Faranguis se conserva actualmente en el Museo de la Defensa Sagrada de Teherán.

La provincia occidental iraní de Kermanshah cuenta actualmente con dos estatuas de Faranguis; una en el parque Shirin de la capital, y otra en la Plaza Moqavemat (Resistencia) de Guilán-e Qarb.

El sacrificio de la leona iraní también se ha narrado en el libro "Faranguis", escrito por la autora kermanshahi, Mahnaz Fattahi.

Durante la guerra impuesta por Iraq entre 1980-88, Guilán-e Qharb fue bombardeada en más de 150 ocasiones, cayendo mártires más de 750 inocentes.

La provincia de Kermanshah cuenta con más de 9.800 mártires y más de 21.000 veteranos y combatientes que fueron presos tras la Revolución Islámica, durante esos ocho años de la Defensa Sagrada.

9408**1233

Síganos en Twitter @irna_es