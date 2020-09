Los largometrajes "Careless crime", "There Is No Evil ", dirigidos por Shharam Mokri y Mohamad Rasulof respectivamente, competirán en el Festival que se celebrará del 14 al 25 de octubre.

Así mismo, el cortometraje de la directora Baran Sarmad, titulado “The Life of the Mind”, se competirá también en el certamen.

Debido a la pandemia del coronavirus las obras proyectarán en modalidad de digital y autocine.

Síganos en Twitter @irna_es