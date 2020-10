Delegaciones iraníes tratarán de recuperar los recursos de divisas del país

Durante su rueda de prensa semanal celebrada en Teherán, Ali Rabiei aseguró que la actitud de esos países deudores permanecerá en la memoria histórica de la nación iraní, criticando que Corea del Sur, bajo la influencia política estadounidense, ha privado al pueblo iraní de sus inalienables derechos".

"No como portavoz del Gobierno, sino como iraní, les digo a algunos países que hoy el coraje de no secundar la tiranía de Trump -que no durará mucho- es importante para el pueblo iraní", afirmó, criticando que bajo diversos pretextos, Corea del Sur se niega a devolver los aproximadamente 8 mil millones de $ pertenecientes a Irán y retenidos ilegalmente.

Preguntado sobre el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, Rabiei reiteró que la República Islámica siempre ha insistido en la necesidad de preservar la integridad territorial de la República de Azerbaiyán y respetar la Carta de las Naciones Unidas y las regulaciones internacionales.

El portavoz del Gobierno iraní urgió por ello a las dos partes enfrentadas a poner fin inmediatamente a la violencia y el derramamiento de sangre, y que se atengan a las regulaciones internacionales a través de la diplomacia y las negociaciones.

