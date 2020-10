Irán advierte contra el peligro actual a regresar a la época de la Guerra Fría

Mayid Tajt-e Ravanchi efectuó esas declaraciones ante el Comité de Desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando: "Durante la última década, la naturaleza de las amenazas a la seguridad internacional ha cambiado significativamente. Con los prolongados conflictos que causan un enorme sufrimiento humano, el entorno de seguridad internacional, lamentablemente, sigue deteriorándose. El uso y las amenazas al uso de la fuerza surgen en diferentes partes del mundo. El gasto militar mundial y la competencia armamentista están incrementándose, y las tensiones existentes en la era de la guerra fría han regresado al mundo que se ha vuelto más complejo. Además de las continuas amenazas de las armas de destrucción masiva, así como las políticas ofensivas de determinados estados, están surgiendo nuevas amenazas, incluida la posible armamentización de la inteligencia artificial, el ciberespacio y el espacio ultraterrestre".

"Más de 14.000 armas nucleares, cuya modernización, mantenimiento y despliegue cuestan 100.000 millones de dólares anuales, permanecen en los arsenales de los estados que disponen armas nucleares y la posibilidad de su utilización podría tener un impacto catastrófico para la humanidad y el planeta", advirtió el diplomático, criticando: "50 años después de la entrada en vigor del Tratado de No Proliferación (TNP) y contrariamente a la clara obligación de los estados poseedores de armas nucleares respecto al desarme nuclear, ese compromiso nominal sigue sin cumplirse".

Y en este contexto, Tajt-e Ravanchi denunció que Estados Unidos, el mayor poseedor de armas nucleares a nivel mundial, continúa modernizando su inmenso arsenal.

Asimismo, añadió que con el apoyo de Washington, el régimen sionista amenaza a otros países de la región de Oriente Medio con la aniquilación nuclear, recordando: "Este régimen es el único obstáculo en la región para el establecimiento de un Oriente Medio Libre de Armas Nucleares".

"Irán considera que, 75 años después de que EEUU hiciera uso de armas nucleares, no hay garantías de que no se vuelvan a utilizar; por ello, la Asamblea General debería adoptar una norma vinculante que estipule que no se puede ganar una guerra nuclear y que nunca debería producirse", concluyó Tajt-e Ravanchi.

