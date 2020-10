La región del suroeste de Asia es el factor determinante de la superioridad y del liderazgo mundial

Durante una ceremonia realizada por videoconferencia, el general Baqeri señaló que gracias a su posición geoestratégica y geopolítica, el eje del mundo lo ocupa definitivamente la región del suroeste asiático, asegurando que aquella potencia o superpotencia que muestre superioridad en ella se situará en la cima de la jerarquía de poder gracias a sus características y ventajas.

Baqueri manifestó igualmente que Irán está avanzando hacia su objetivo: la independencia total en el marco de su Revolución y sus fundamentos religiosos, sin fijarse en los territorios de los países vecinos u otros, y añadió: “Como saben, recientemente elegimos la paz con el mundo tras haber contraído ciertos compromisos sobre la cuestión nuclear. Y todo el mundo reconoce que Irán cumplió sus compromisos estipulados en el Acuerdo Nuclear, pero el terrorista y criminal EEUU no dejó de violarlos”.

“El objetivo del enemigo es que el pueblo iraní claudique ante las estrategias y políticas impuestas por Estados Unidos. Y aunque aparentemente su objetivo sea obligar a Irán a sentarse en la mesa de negociaciones, unas conversaciones cuyo desenlace ya está determinado supondría el sometimiento del pueblo iraní a la voluntad del criminal Estados Unidos, lo cual jamás coincidirá con los ideales, objetivos y enfoque de la Revolución Islámica”, afirmó.

El general Baqeri advirtió que si Irán no se empodera, los acontecimientos de las dos guerras mundiales podrían repetirse dadas las características y ventajas de esta región. “Nuestra integridad territorial e independencia fueron ignoradas a pesar de que Irán declaró su neutralidad durante las dos guerras mundiales. No podremos proteger nuestros intereses si no somos fuertes. Y para ser fuertes debemos seguir las instrucciones del Líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Jamenei, e incrementar nuestra fortaleza en el campo defensivo”.

