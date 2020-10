Diversas películas iraníes se proyectarán en los Festivales de Cine de España, EEUU y Alemania

Por un lado, un total de 18 películas iraníes participarán en el próximo Festival de Cine Asiático de Barcelona 2020.

“The african violet” dirigida por Mona Zandi, “Sophomore Year of My School”, dirigida por Rasul Sadr Ameli, y “Suppression”, dirigida por Reza Goran, competirán en la sección oficial del certamen.

Otras películas también iraníes con opción a premio participarán en la sección Panorama y en la Sección Especial del evento cultural.

El Festival de Cine Asiático de la capital catalana se celebrará entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre con la proyección de 100 películas de 25 países de Asia y Oceanía, incluidos Irán, Afganistán, Uzbekistán, Hong Kong, Myanmar, Sri Lanka y Nueva Zelanda.

Por otro lado, el documental "Family relations", dirigido por Naser Zamiri, competirá en el Exground Film Festival de Alemania, que se celebrará del 13 al 22 de noviembre en Wiesbaden.

Y 5 largometrajes y cortometrajes iraníes, incluidos “The african violet”, "There Is No Evil", “Tangle”, “Malakour” y “Carb”, se proyectarán durante el 29º St. Louis International Film Festival que se celebrará online del 5 al 22 de noviembre en EEUU.

