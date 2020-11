Diversas películas iraníes compiten en los festivales internacionales de cine de Europa, EEUU y África

“Metamorphosis in the Slaughterhouse”, dirigida por Yavad Daraei, participará en la categoría “Golden Aphrodite” del 15º Festival de Cine de Chipre, que se celebrará del 15 al 22 de noviembre.

Debido al brote del coronavirus, solo los cineastas podrán participar en el certamen.

La película de Daraei trata de una disputa familiar en un pueblo de Irán.

Por otro lado, el cortometraje “Haunt”, dirigido por Siamak Kashef Azar, ha sido incluido en el programa del Festival Internacional de Cine de Seattle, que tendrá lugar en Estados Unidos del 1 al 22 de noviembre.

Esta película, que ya ha participado anteriormente en otros festivales internacionales, narra la historia de un hombre cuya casa está hipotecada por el banco y cae en la adicción al juego.

La película iraní “Careless Crime”, dirigida por Shahram Mokri, competirá a su vez en el 26º Festival de Cine MAD que se celebrará en Italia. El actor principal, Babak Karimi, recibirá el premio al Logro Cinematográfico.

El Festival de Cine MAD tendrá lugar del 9 al 15 de noviembre.

Y la película “Sailors do not go to the sea alone”, dirigida por Alá Karam Rezaeizadeh, recibió recientemente un diploma honorífico al mejor documental en el 3er Festival de Cine Deportivo celebrado en la capital keniata de Nairobi, del 29 al 31 de octubre.

