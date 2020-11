Teherán, IRNA- El documental iraní “Cuando nació Mahdi” (When Mahdi was born), dirigido por Amirmahdi Karimi y Hoyat Bamorovat, se proyectará en el próximo Festival de Cine Alter do Chão que se celebrará en Brasil.

"Cuando nació Mahdi" trata sobre un niño fruto de un matrimonio sordo y que debe afrontar muchos problemas. Él desea ser médico, pero en un viaje sucede algo inesperado que cambiará el rumbo de su vida. El festival brasileño, que proyectará diversas películas centradas en la cultura, el arte, el medioambiente y la discapacidad, se celebrará online del 9 al 13 de diciembre.