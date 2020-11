“¿Am I a Wolf?", premiado como mejor animación en el Festival Internacional de Cine de Italia 

“¿Am I a Wolf?" trata sobre un grupo de estudiantes que están representando una obra teatral llamada “The Wolf and the Seven Little Goats” en la que todos desempeñan un papel.

Con anterioridad, la obra de Moein de 8 minutos de duración, ya había sido galardonada con numerosos premios nacionales e internacionales en diversos certámenes, incluidos el 22º Festival Internacional Media Art (Japón), el Festival Internacional de Animación Golden Kuker (Bulgaria), el Festival Internacional de Cine de Trípoli (Líbano), el Festival de Películas Insomnio (Rusia), 5º Festival Internacional de Maratón de Películas de Animación (Grecia) y el 20º Festival Internacional de Películas de Animación de París.

