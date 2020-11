Exteriores: La resolución sobre derechos humanos del gobierno canadiense es una repetición de antiguas e infundadas acusaciones

Desafortunadamente, algunos países, incluido Canadá, utilizan la cuestión de los derechos humanos y los mecanismos internacionales como herramientas para promover sus motivaciones políticas, añadió Jatibzade, reiterando que esas medidas no constructivas no solo no ayudan a mejorar la situación de los derechos humanos en el mundo, sino que simplemente alimentan estereotipos negativos y etiquetan políticamente a otros estados independientes.

“Condenamos las acciones del gobierno canadiense y de los demás patrocinadores de esta resolución, un claro ejemplo del uso indebido de conceptos y valores trascendentes respecto a los derechos humanos con fines políticos miopes, y además consideramos que carece de base legal”, afirmó.

El portavoz destacó el hecho de que 114 de los 193 estados miembros de la ONU han expresado su rechazo al hipócrita enfoque de los patrocinadores de esa resolución con sus votos negativos o abstenciones, por lo que aconsejó al gobierno canadiense que en lugar de simpatizar hipócritamente con los derechos humanos de los iraníes, que se abstenga de apoyar el terrorismo económico del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo iraní y deje de albergar a los ladrones de los activos iraníes que han hecho de Canadá un refugio seguro para la transferencia e inversión de los importes robados.

Y calificando de “vergonzosa” la decisión de Canadá de reunir a un grupo de gobiernos con un oscuro historial en materia de derechos humanos, incluidos los regímenes de Estados Unidos, el sionista y el de Bahréin, para dar lecciones al pueblo iraní sobre derechos humanos, Jatibzade pidió a las autoridades canadienses que trabajen para poner fin a sus prácticas inhumanas dentro y fuera del país y que respondan por su complicidad en los salvajes crímenes cometidos por los regímenes saudí e israelí contra el pueblo yemení y palestino.

9490**1233

Síganos en Twitter @irna_es