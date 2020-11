Líder de la Revolución: El camino para superar las sanciones tendrá un final favorable

En la reunión mantenida este martes con los presidentes de los tres Poderes del Estado y otros miembros del Consejo Superior de Coordinación Económica, el Ayatolá Jamenei se refirió a las sanciones como una amarga realidad, calificándolas como un crimen de Estados Unidos y sus socios europeos contra la nación iraní, añadiendo: “Este crimen se ha mantenido contra la nación iraní durante muchos años, pero en los tres últimos se ha intensificado”.

El Ayatolá Jamenei hizo hincapié asimismo en que debemos basarnos en la premisa de que no habrá apertura desde el exterior, añadiendo: “Aquellos en quienes algunos confían se muestran hostiles hacia nosotros; la situación interna de sus países no está clara en absoluto y los problemas que han afrontado recientemente no les permiten hablar y tomar una posición clara sobre los asuntos internacionales. Además, tampoco se puede confiar en sus palabras ni hacer planes en base a éstas”.

Y respecto a las recientes tonterías divulgadas por tres países europeos, el Líder de la Revolución declaró: “La presencia de Irán en la región o el tema de nuestros misiles no incumben en absoluto al Reino Unido, Francia o Alemania, particularmente cuando ellos mismos poseen destructivos misiles nucleares. Primero, deberían cambiar su devastadora intervención en la región antes de pronunciarse”.

