Portavoz del gobierno iraní: Enriquecemos entre 250 y 300 kg de uranio cada mes

“Ese volumen se aproxima a la capacidad de producción del país antes de la firma del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA)”, manifestó a los periodistas en respuesta a una pregunta sobre el volumen de uranio almacenado en el país.

Respecto al asesinato del científico nuclear, el mártir Fajrizade, Rabiei añadió: “Con seguridad, los terroristas no lograrán sus objetivos. Nuestro conocimiento nuclear y de defensa no puede asesinarse ni revertirse. A nuestro pueblo no solo no le afectaron las operaciones psicológicas derivadas de este crimen, sino que, tal como evidenció su comportamiento en estos días, se ha vuelto más inteligente y permanece más unido por el interés nacional y contra los verdaderos enemigos de nuestra nación”.

Entre los objetivos que perseguía el reciente asesinato figuraba perturbar la paz psicológica de la sociedad, desilusionar al pueblo, incrementar la máxima presión, crear confusión en la estrategia de Irán y obligarnos a jugar en el campo enemigo, perturbar la seguridad de la región y cerrar las aperturas para la paz y tranquilidad, dijo.

Finalmente, Rabiei recordó que el pueblo iraní se reserva el derecho a dar una respuesta definitiva, “en calidad, dimensiones, tiempo y lugar”.

9490**1233

Síganos en Twitter @irna_es