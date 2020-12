Zarif insta a Alemania a abandonar su “despreciable CovidApartheid”

Asimismo, respecto a las declaraciones de este viernes de su homólogo alemán Heiko Mass, manifestó: “Lo que Heiko Maas y el E3 deberían hacer antes de hablar sobre lo que Irán debe hacer: Cumplan sus obligaciones de acuerdo con la Resolución 2231 y dejen de violar el JCPOA (Plan Integral de Acción Conjunta)”.

“Acaben con SU maligno comportamiento en NUESTRA región: venta de armas por valor de 100 mil millones de $ a los países del Golfo Pérsico y el apoyo ciego a los actos terroristas de Israel”, añadió.

El ministro Maas había afirmado en una entrevista con Der Spiegel: “De todas formas, volver al acuerdo anterior no será suficiente. Tendrá que haber una especie de "acuerdo nuclear plus", que también sea de nuestro interés. Tenemos claras expectativas de Irán: no a las armas nucleares, pero tampoco ningún programa de misiles balísticos que amenace a toda la región. Irán también necesita jugar un papel diferente en la región. Necesitamos este acuerdo precisamente porque desconfiamos de Irán”.

9408**1233

