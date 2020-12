35 películas iraníes se proyectarán en el Festival Internacional de Cine de Bangladesh

"Kiarostami and His Missing Cane" dirigido por Mahmudreza Sani, "Cinema Shahr-e Qesseh" dirigida por Keyvan Ali-Mohammadi, "The Black Cat" dirigida por Karim Amini, "Amphibious" de Borzu Niknejad y "The Badger" de Kazem Mollai, competirán en la sección “Cinema of the World” del certamen.

“The Slaughter House” de Abbas Amini, “Careless Crime” de Shahram Mokri y “Suddenly a Tree” de Safi Yazdanian competirán en la sección de” Asian Film Competition”, mientras “Diapason” dirigido por Hamed Tehrani y “Sunless Shadows” dirigido por Mehrdad Oskui se proyectarán en la sección Spiritual.

En la sección de cine infantil (The Children’s Film Session) se proyectarán las películas “The Blue Girl” dirigida por Keivan Majidi, “That Night’s Train” dirigida por Hamidreza Qotbi, “Born of the Earth” dirigida por Mojgan Bayat y “The Ocean behind the window” dirigida por Babak Nabizade.

Por otro lado, “Bandar Band”, dirigida por Maniyeh Hekmat representará Irán en la sección Women Filmmakers.

El certamen también proyectará cinco obras de Puran Derajashande, incluidas: “Hush! Girls Don’t Scream”, Little Bird of Happiness”, “Under the Smokey Roof”, “Eternal Children” y “Serial Dream”.

226 películas procedentes de 60 países del mundo competirán en la XIXª edición del DIFF que se celebrará del 16 al 24 de enero de 2021 en Bangladesh.

