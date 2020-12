Zarif declara que Irán está preparado para que EEUU regrese al acuerdo nuclear (JCPOA)

Irán está preparado para que Estados Unidos regrese al JCPOA del que se retiró unilateralmente en 2018, manifestó el ministro en una entrevista mantenida recientemente con Arman Media en You Tube.

El privilegio de formar parte del acuerdo nuclear de 2015, también conocido como JCPOA, podrá otorgarse a EEUU si se mantiene fiel al cumplimiento de sus compromisos, añadió.

Zarif describió el JCPOA como un acuerdo legítimo alcanzado entre Irán y las seis potencias mundiales (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania), confirmado a su vez por la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

El histórico acuerdo, de 104 páginas, es solemne ya que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pudo utilizarlo contra Irán durante su mandato, añadió.

Trump deberá abandonar la Casa Blanca al perder las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, y su rival Joe Biden asumirá el cargo a partir del 20 de enero de 2021.

Zarif recordó que numerosos expertos han descrito el JCPOA como un gran éxito logrado a pesar de que Estados Unidos y el régimen de Israel trataran de presentar a Irán como una amenaza para la seguridad.

Respecto a las políticas estadounidenses de la nueva presidencia, Zarif insistió que los miembros de la administración Biden saben muy bien que cuando regresen al JCPOA, ciertos temas, incluido el programa de misiles de Irán, no son negociables porque ya se han discutido con anterioridad.

Irán no es pesimista respecto al futuro, afirmó.

Y en relación a las políticas adoptadas por el régimen de ocupación israelí, Zarif auguró que está avanzando hacia su colapso.

Irán no reconocerá jamás oficialmente al régimen de Israel; sin embargo, si los palestinos deciden llegar a un acuerdo con Israel, a Irán no le compete, aseguró, añadiendo no obstante que “el camino de la democracia es la única solución para Palestina”.

9490**1233

Síganos en Twitter @irna_es