Los importantes 12 ejes de la Conferencia de prensa del presidente Rohani con los medios nacionales y extranjeros

Los principales 12 ejes de las declaraciones del mandatario persa son los siguientes:

1- Irán implementará el JCPOA, siempre y cuando todos los signatarios hagan lo mismo. Si EEUU regresa y compensa los errores del pasado y el gobierno de Biden regresa a la situación de 2017, regresaremos completamente a nuestros compromisos y no tendremos ningún problema.

2- Respecto a las relaciones entre Irán y Turquía, y la poesía que recitó su homólogo turco en su viaje a la República Azerbaiyán, el presidente Rohani señaló: Con el trasfondo de las relaciones que tengo con el señor Erdogan durante 7 años y tuvimos muchos viajes y negociaciones, no creo que él tuviera la intención de insultar a la nación iraní o nuestra integridad territorial.

3- Respecto al impacto de la ejecución de Ruholah Zam a las relaciones entre Irán y Europa, Rohani insistió: Esta persona no ha sido ejecutada sin veredicto judicial. Nosotros continuaremos actuando dentro del marco de nuestras leyes y regulaciones y no creo que este problema perjudique las relaciones de Irán con Europa.

4- Las cuestiones misilisticas y regionales, no tienen nada que ver con la cuestión nuclear, y hemos reiterado que no es renegociable.

5- No nos encontramos bajo las sanciones dino, sino nos encontramos en una guerra económica a gran escala. El enemigo puso todo su poder para que Iran no pueda vender su petróleo. Creo que la era de la guerra económica ya se ha acabado y esa guerra no puede continuarse.

6- El año que viene Irán producirá y venderá 2,3 millones de barriles de petróleo diarios (bpd) hemos planeado el presupuesto del próximo año a esta base, por lo tanto, si existen las sanciones, produciremos y venderemos esta cantidad.

7- lo que estamos diciendo hoy es que si el G5 + 1 vuelve a todos sus compromisos, inmediatamente volveremos a todos nuestros compromisos. Pero eso que nosotros tenemos exigencias, sí es correcto. Tenemos exigencias de diversos países y las de EEUU es más que otros.

8- Estamos interesados en ampliar las relaciones con los países europeos y occidentales y con nuestros vecinos, y estamos trabajando sobre esta base.

9- Los ingresos por el petróleo del país de 119 mil millones de $ en 2011alcanzó a menos de 19 mil millones de $ el año pasado, pero no se hace largas colas ni tampoco existe la crisis de mercancías.

10- El principal objetivo del régimen sionista al asesinar al mártir Fajrizade fue crear inestabilidad y guerra en los últimos días de la administración Trump. La República Islámica de Irán se reserva el derecho de vengarse de su sangre y se vengará en el momento y lugar adecuados.

11- Para luchar contra el coronavirus, próximamente comenzaremos la vacunación la vacunación, sea por medio de la producción nacional o extranjera.

12- Espero que las selecciones presidenciales del próximo año se celebre gloriosamente y con la participación de todos los partidos y grupos.

