Irán expresa su preocupación por la decisión de EEUU de reanudar las pruebas nucleares

En su discurso ante la 55ª sesión de la Comisión Preliminar del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCE), Gharibabadi reiteró la posición de principios de Irán con respecto a la necesidad de destruir todas las armas nucleares, reiterando que Irán apoya los objetivos del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) mediante la destrucción de las armas de destrucción masiva y el desarme en general, bajo una completa supervisión internacional estricta y eficaz.

Irán cree firmemente que acabar con todas las pruebas de explosión nuclear y el fin de su desarrollo son los primeros pasos para el desarme.

El embajador lamentó asimismo que tras más de dos décadas después de la aprobación del tratado TPCE, su objetivo se haya convertido más inalcanzable que nunca.

Y expresando su pesar por el destructivo enfoque de Estados Unidos respecto al desarme y la no proliferación, Gharibabadi dijo que no solo viola claramente la moratoria de los ensayos de explosión nuclear, sino que también socava gravemente el desarme, el régimen de no proliferación y, en consecuencia, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El diplomático iraní expresó su profunda preocupación por la ratificación del presupuesto de 10 millones de $ en el comité del Senado de Estados Unidos con el objetivo de realizar esas pruebas nucleares, por lo que instó a Washington a cumplir sus compromisos.

En otra parte de sus declaraciones condenó la situación respecto a la no proliferación de armas nucleares en Arabia Saudí, e instó a Riad a firmar el tratado lo antes posible.

