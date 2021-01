Araqchi: Tenemos la capacidad de enriquecimiento por encima del 20%

“Con la retirada de Estados Unidos del JCPOA y la imposición de las sanciones, nuestros intereses se redujeron a cero y redujimos nuestros compromisos en cinco pasos. En el segundo paso, anunciamos que no estamos satisfechos con el porcentaje de enriquecimiento del 3.67% y aumentaremos el porcentaje de enriquecimiento”, dijo en una entrevista con la televisión.

“El enriquecimiento del 20% es para las necesidades del reactor nuclear de Teherán y de acuerdo con la ley aprobada por el parlamento, lo hicimos”, añadió.

“Técnicamente, hay la capacidad de enriquecimiento por encima del 20% en el país, pero realizamos el enriquecimiento según las necesidades y no creemos en las armas nucleares”, dijo.

Los europeos mostraron su incapacidad en comprometerse con el JCPOA y, en cualquier caso, los países europeos no pudieron garantizar que Irán se beneficie del JCPOA.

Además se refirió a la acusación de los sionistas con respecto a las actividades militares-nucleares de Irán, y enfatizó: “Estas acusaciones son siempre infundadas y este mismo régimen está trabajando también en este campo”.

“Irán ha tomado la decisión de vivir sin el JCPOA y la economía sin el JCPOA. Irán no acepta ninguna condición para regresar al JCPOA y no agrega ninguna cláusula a este acuerdo, y no hay ningún tema que negociar, especialmente la cuestión de los misiles”, dijo.

