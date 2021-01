Zarif afirma que todavía se siente avergonzado y lamenta la tragedia del suceso del vuelo ucraniano

En su página de Instagram afirmó que ha transcurrido un año desde la amarga tragedia del avión ucraniano que causó la muerte de numerosos inocentes.

“Ha pasado un año desde el amargo amanecer del 9 de diciembre de 2020, cuando se produjo la tragedia del accidente del avión ucraniano y el martirio de niños y personas inocentes. Una tragedia que devastó a todo el pueblo de Irán. Imagino la amargura que han sufrido los padres al perder a sus hijos. Me he sentado junto a algunos de ellos y, en solidaridad con los afligidos, me avergüenzo ante mi total incapacidad”, señaló.

Y añadió: “Yo fui uno de los responsables que, como otros, hasta última hora antes del anuncio público, solo escuchaba especulaciones en los medios, y a pesar del seguimiento, no se dio a conocer al Ministerio otra información que la noticia oficial. Pero tan pronto como me enteré de la situación, insistí que debía compartir ese dolor honestamente y avergonzado con todo el mundo.

“Desde ese día, junto a mis compañeros de la Cancillería, hemos tratado sinceramente de cumplir con nuestro deber de averiguar la verdad, ayudar a aliviar el sufrimiento de las familias, evitar que se vulnerasen sus derechos y al mismo tiempo proteger los intereses nacionales contra los malhechores, y vamos a hacerlo”, afirmó.

El ministro continuó: “Entiendo que esa compleja tarea ha herido en ocasiones la sensibilidad y el resentimiento de los deudos, y les pido sinceramente disculpas”.

“Nuevamente, sé que ninguno de estos esfuerzos podrá compensar en última instancia ni siquiera una pequeña parte de esa enorme e irreparable pérdida. Las compensaciones económicas y el reciente decreto del gobierno son un primer paso, pero como tal como se establece, no reemplazarán los procesos penales en los tribunales nacionales competentes”, concluyó.

