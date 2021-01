La OEAI implementa técnicamente la ley de “Acción estratégica para el levantamiento de las sanciones”

En declaraciones efectuadas el lunes, Behruz Kamalvandi subrayó que la OEAI desarrollará sus trabajos técnicos de acuerdo con la ley aprobada recientemente por la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles) con el objetivo de obligar a EEUU y Europa a levantar las injustas sanciones impuestas.

Kamalvandi se refirió por otra parte a las especulaciones sobre la expulsión de los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) si las otras partes del pacto no cumplen sus obligaciones, insistiendo: “Según esta ley, si no se levantan las sanciones en la fecha prevista, se detendrá la implementación voluntaria del protocolo adicional, aunque eso no conlleva la expulsión de los inspectores”.

En este sentido, el portavoz iraní explicó que existen diversos niveles de inspecciones, subrayando: “Una parte de las inspecciones de la Agencia se enmarcan en el acuerdo de salvaguardas y la otra en el protocolo adicional. Si finalmente se decide abandonar la implementación del protocolo adicional, se detendrán las inspecciones relacionadas con el mismo”.

Finalmente, el responsable persa resaltó que la OEAI ha llevado a cabo el enriquecimiento de uranio al 20% estrictamente de acuerdo con la ley, y que la AIEA ha sido debidamente informada. Kamalvandi puso de relieve igualmente que ya han comenzado las operaciones para la instalación de las centrifugadoras IR2M.

