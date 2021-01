13 películas iraníes se proyectarán en el Festival Internacional de Cine de Bulgaria

Las películas: When the Moon Was Full (Nargues Abyar), Sophomore Year of My School (Rasul Sadr Amwli), Numbness (Hossein Mahkam), The warden, (Nima Yavid)i, 6,5 tomanes el metro (Saeid Rustaei), Cuarenta y siete (Ahmad Otraqchi y Alireza Ataolah Tabrizi), The Badger (Kazem Mollai), “Hairy Tale” (Homayun Qanizade), Dance with me (Sorush Sehhat), así como los cortometrajes: El Recreo(Navid Nikjah Azad), “The Movement” (Ruzbeh Kazemi), Let to night pass (Hamed Qasemi) y Pilgrims (Farnush Samadi y Ali Asgari) representarán a Irán en el certamen.

Durante el festival, que se celebrará online del 15 al 31 de enero debido al brote del coronavirus, se proyectarán también otras obras procedentes de España, Argentina, EEUU, Australia, Marruecos, Egipto, Afganistán, Turquía, Arabia Saudí, Palestina, etc.

